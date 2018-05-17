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Понедельник, 21 мая 2018, 15:53 мск

Новости Общество

Не гниющая китайская клубника напичкана антибиотиками

Специалисты Россельхознадзора обнаружили в импортированной из Китая клубнике антибактериальные препараты. Об этом сообщил глава службы Сергей Данкверт.

«Мы обратили внимание, что из Китая выросли поставки клубники. Она проходит довольно долгий путь, мы заинтересовались. Они просто обрабатывают фрукты антибиотиками. Сверху – прекрасно выглядят, а кто знает, что там внутри?», – цитирует Данкверта RNS.

В прошлом году Россельхознадзор отозвал около сотни деклараций у Белоруссии из-за претензий к качеству ввозимой продукции.

По словам Данкверта, российские производители не будут использовать антибиотики для обработки клубники. Это может стать причиной недобросовестной конкуренции со стороны тех предприятий, которые используют антибактериальные препараты для сохранения товарного вида ягод.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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