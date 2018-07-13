«Это личное дело каждого»: чеченский министр поддержал многоженство

Министр Чеченской Республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров призвал россиян открыто иметь двух жен. Такое заявление чиновник сделал, комментируя информацию о том, что якобы чеченским полицейским приказали в обязательном порядке обзавестись второй супругой.

Ранее чеченская редакция издания «Радио Свобода» написала, что в мессенджере рассылались сообщения от «полицейского начальника», который потребовал от сотрудников МВД республики в течение месяца найти вторых жен. Более того, за невыполнение предписания полицейским грозили санкциями.

Источник издания в правоохранительных органах Чечни эту информацию не подтвердил, но заметил, что «не удивился бы такому».

Журналисты телеканала «Дождь» попросили прокомментировать эту информацию министра Чечни по национальной политике Джамбулата Умарова. Он сообщил, что история о многоженстве была шуткой. Министр назвал сведения о приказе иметь дух жен абсурдными, и подчеркнул, что они «не имеют ничего общего с правдой», а также отметил, что нет ни одного документа по этому поводу, так как такое указание было бы незаконным.

В то же время сам Умаров не видит в полигамии ничего предосудительного. Он призвал не лицемерить и не скрывать вторую жену: «Если есть надобность в том, чтобы рядом с вами была еще одна женщина помимо законной жены, то делайте это честно и открыто».

«Мы не препятствуем этому, потому что это личное дело каждого. Ничего противозаконного в этом нет, все делается по обоюдному согласию и по законам Всевышнего», – заключил министр.

Стоит отметить, что согласно российскому законодательству в брак могут вступать только те граждане, которые не состоят в зарегистрированном союзе с другим гражданином.

Грозный, Служба информации РИА «Новый День»

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