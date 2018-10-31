В Германии новая военная техника оказалась бракованной

Чуть больше трети военной техники, поставленной в вооруженные силы Германии в 2017 году, пригодно к использованию. Остальные машины и самолеты попросту не работают и будут возвращены на завод.

В прошлом году, по данным газеты Die Welt, военные ФРГ получили 97 единиц крупногабаритной военной техники. В Минобороны страны сообщили, что только 38 машин находятся в полностью рабочем состоянии.

Так из восьми транспортных самолетов А400М только четыре пригодны к использованию. Из 71 БМП функционируют 27. Лишь два вертолета «Тигр» из семи готовы к боевым вылетам, из семи транспортников NH90 – четыре, и только один многоцелевой истребитель Eurofighter из четырех может использоваться прямо сейчас.

Как отметил в письме на запрос члена партии «Левые» Маттиаса Хёна статс-секретарь минобороны Петер Таубер, цель бундесвера – увеличить долю работающей техники до 70%. «Это долг промышленности, который она должна исполнить как можно скорее», – подчеркнул представитель оборонного ведомства ФРГ.

СМИ предполагают, что плачевное состояние военной техники связано с тем, что Германия увеличивает участие в военных операциях НАТО. Годовой бюджет на оборонные цели ФРГ составляет около 40 млрд евро.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 31.10.18

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