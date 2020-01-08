Путин соболезнует Зеленскому и Роухани из-за авиакатастрофы в Иране

Президент РФ Владимир Путин направил главе Украины Владимиру Зеленскому и иранскому лидеру Хасану Роухани телеграммы с соболезнованиями в связи с крушением Боинга «Международных авиалиний Украины» под Тегераном и гибелью более 170 человек.

В послании Зеленскому российский президент передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

В телеграмме Роухани президент России пожелал родственникам погибших мужества. «В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества», – подчеркнул Путин, чьи слова передает пресс-служба Кремля.

Самолет Боинг 737-800 разбился рано утром в среду, 8 января, сразу после вылета из тегеранского аэропорта имени Хомейни в Киев. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв граждане семи стран мира – Ирана, Украны, Канады, Швеции, ФРГ, Британии и Афганистана. Большинство погибших – иранцы.

Как заявили иранские власти, причиной крушения лайнера стал пожар в двигателе, вызванный технической неисправностью. В то же время в МАУ заявили, что самолет был полностью исправным.

Надо отметить, что посольство Украины в Иране первоначально сообщало, что теракт в качестве причин авиакатастрофы не рассматривается. Позже это сообщение было удалено с сайта дипмиссии. В новом заявлении посольства говорится, что причины трагедии выясняются комиссией. «Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера», – отмечается в сообщении.

Генпрокуратура Украины по поручению Зеленского возбудила уголовное дело после катастрофы самолета. Президент Украины поручил авиавластям проверить весь гражданский авиафлот страны.

Москва, Киев, служба информации РИА «Новый День»

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