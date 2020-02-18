В России выросло число наркоманов нового типа

Число россиян, которые употребляют наркотики лишь время от времени и считают, что контролируют ситуацию, выросло. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института социологии РАН, в котором приняли участие более 10 тысяч человек. Эксперты предупреждают, такой тип наркомании неизбежно перерастет в тяжелую зависимость.

Социологи провели мониторинг интернет-пространства и анализ данных различных силовых ведомств, опросили взрослых людей, школьников и студентов, а также наркоманов, находящихся в реабилитационных центрах, и экспертов-врачей. Согласно итогам анализа, в России растет число людей, способных некоторое время контролировать свое пристрастие и не попадаться на употреблении наркотиков, пишут «Известия».

Тяжелая наркотическая зависимость приводит к маргинализации, потере социального статуса и возможности исполнять свою роль в обществе. Нерегулярное или эпизодическое употребление психоактивных веществ позволяет создавать видимость законопослушных граждан, не привлекать внимания правоохранительных органов и не обращаться за наркологической помощью.

«Точно выявить процент граждан, контролирующих потребление наркотиков, невозможно, – пояснила руководитель сектора социологии девиантного поведения Института социологии РАН Маргарита Позднякова. – Тем не менее однозначно можно сказать, что их доля увеличивается, несмотря на данные медицинской статистики о снижении заболеваемости наркоманией в стране».

По словам экспертов, такое употребление наркотиков в любом случае приведет к тяжелым формам наркомании. Примерно восемь из десяти людей с тяжелой зависимостью начали свою наркокарьеру с так называемых легких препаратов. «Организм адаптируется к наркотику, поэтому надо или увеличивать дозу, или искать новые вещества. Переход на тяжелые наркотики – лишь вопрос времени», – отметил заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии РУДН Александр Березкин.

На первый взгляд у нерегулярных наркоманов нет проблем, они считают, что психоактивные вещества никак не усугубляют их положение. «При более подробном рассмотрении жизни таких людей оказывается, что проблемы у них все-таки есть, – добавила профессор Национального научного Центра наркологии им. Сербского Татьяна Клименко. – Это могут быть сложности в семье, на работе – причем именно приобретенные после начала употребления наркотиков. Они не видят и не хотят видеть негативных последствий своего увлечения».

Рост числа наркоманов нового типа косвенно подтверждают данные Генпрокуратуры РФ. Так количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения в период с 2016 по 2019 год, снизилось в среднем в три раза. Однако количество нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, все это время практически не менялось. Из чего можно сделать вывод: контроль над потреблением растет, но количество наркоманов не уменьшается.

Москва, Зоя Осколкова

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