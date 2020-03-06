ФБР запустило рекламу в соцсетях на русском с фото Высоцкого

Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook рекламу, где изображен советский певец и актер Владимир Высоцкий. Сообщение видят пользователи американского сегмента соцсети.

Спецслужба использовала кадр из киноленты «Место встречи изменить нельзя», где Высоцкий сыграл капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова. Надпись на фото гласит: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого».

Ссылка из объявления отправляет пользователя на страницу местного отделения контрразведки ФБР, где предлагается поделиться информацией, которая «может помочь ФБР в выполнении поставленной перед ним задачи». Отмечается, что разговор пройдет в «доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности».

Стоит отметить, что американская спецслужба регулярно размещает объявления на русском языке с призывом к сотрудничеству. Рекламу с Высоцким в своей ленте Facebook могут увидеть только пользователи, находящиеся на территории США.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 06.03.20

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