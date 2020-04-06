Ученый заявил о начале процесса массового вымирания

Австралийский ученый Эндрю Гликсон уверен, что Земле грозит катастрофа, масштабы которой будут значительнее последнего массового вымирания. При этом процесс исчезновения всего живого уже начался, и в этот раз причиной будет деятельность человека.

Исследователь изучил содержание углерода в ископаемых и органических веществах разных эпох. Результаты работы опубликовал журнал The Conversation. Современный объем выбросов углекислого газа в атмосферу Земли можно считать «чрезвычайной ситуацией» планетарного масштаба, утверждает Гликсон.

По его словам, рост концентрации СО2 в ее атмосфере уже становилось причиной гибели огромного количества видов живых существ. Но если ранее причиной вымирания становилась активность вулканов или внешнее воздействие вроде падения астероида, то теперь мир находится на пороге очередной масштабной катастрофы именно из-за деятельности человека.

Согласно результатам исследования, нынешние темпы роста выбросов углерода гораздо быстрее тех, что были 65 млн лет назад, когда погибли динозавры, и 55 млн лет назад во время события, известного как палеоцен-эоценовый термический максимум.

Пока живым существам удается приспособиться к изменениям климата, однако процесс следующего глобального вымирания уже начался, отмечает Гликсон. Ученый напомнил, что, по данным ООН, сегодня от изменения климата пострадали примерно 47% наземных млекопитающих и почти 25% птиц.

Сидней, Зоя Осколкова

Сидней. Другие новости 07.04.20

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