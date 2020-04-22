Глава футбольного клуба «Ахмат» обрил голову вслед за Кадыровым

Президент футбольного клуба «Ахмат» Магомед Даудов принял участие в челендже, который запустил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, побрившись наголо. Вчера, 21 апреля, Кадыров обрил голову, а также призвал мужчин последовать его примеру. Это стало ответом на возмущение граждан, вызванное закрытием парикмахерских на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа.
«Мой дорогой брат объявил очень полезную эстафету. Рамзан Ахматович никогда не посоветует плохого, поэтому я с большим удовольствием принял эстафету!» – написал Даудов в Instagram.
«Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы», – сказал Рамзан Кадыров.
Грозный, Иван Гридин
Грозный. Другие новости 22.04.20
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