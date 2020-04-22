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Среда, 22 апреля 2020, 13:30 мск

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Глава футбольного клуба «Ахмат» обрил голову вслед за Кадыровым

Фото: личная страница Магомеда Даудова в «ВК»

Президент футбольного клуба «Ахмат» Магомед Даудов принял участие в челендже, который запустил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, побрившись наголо. Вчера, 21 апреля, Кадыров обрил голову, а также призвал мужчин последовать его примеру. Это стало ответом на возмущение граждан, вызванное закрытием парикмахерских на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа.

Скриншот видео с личной страницы Рамзана Кадырова в «ВК»

«Мой дорогой брат объявил очень полезную эстафету. Рамзан Ахматович никогда не посоветует плохого, поэтому я с большим удовольствием принял эстафету!» – написал Даудов в Instagram.

«Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы», – сказал Рамзан Кадыров.

Грозный, Иван Гридин

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