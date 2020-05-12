Ушел из жизни один из лидеров русских националистов Константин Крылов

Скончался писатель и публицист, философ, лидер незарегистрированной Национально-демократической партии, один из идеологов русских националистов Константин Крылов. Об этом сообщила его супруга шеф-редактор журнала «Вопросы национализма» Надежда Шалимова в своем Facebook.

Константину Крылову было 52 года. Жена известного общественного деятеля сообщила, что он скончался сегодня в полдень. Причину смерти она не уточнила.

Известно, что 20 апреля Крылов перенес инсульт. Он лечился в Боткинской больнице в Москве, затем его перевезли в один из подмосковных реабилитационных центров. 7 мая Шалимова сообщила, что 3 мая муж перенес второй инсульт, его перевели в реанимацию. «После лечения в стационаре снова вернется в реабилитационный центр», – отмечала жена Крылова.

В разные годы Крылов был главным редактором журнала «Вопросы национализма», газет «Русский марш» и «Спецназ России», а также возглавлял Агентство политических новостей. Он был одним из создателем незарегистрированной Национально-демократической партии. В 2012 году Крылова избрали в координационный совет оппозиции.

Осенью 2011 года против Крылова было возбуждено уголовное по 282-ой статье после его выступления на митинге «Хватит кормить Кавказ» на Болотной площади. В январе 2013 года Замоскворецкий суд приговорил политика и писателя к 120 часам исправительных работ.

Напомним, в январе текущего года, комментируя поправки в Конституцию России, Крылов предложил прописать русский народ в Основном законе. По его словам, поскольку власть заявила о пересмотре Конституции, общество вправе говорить о желательных изменениях. В этой связи он инициировал три возможных изменения. «Возможность вписать в Конституцию тему русского народа, скорее всего, в преамбуле. В Конституции Татарстана указан татарский народ вместе с многонациональным народом, в Удмуртии – то же самое. Нечто подобное было бы уместно в Конституции России. Второй момент – тема ирреденты и права на нее – упоминание русского народа, как разделенного. Третий момент – пункт, обеспечивающий демократию, сменяемость власти. Было бы уместно предложить вариант, который бы закрывал возможные «фокусы»», – сказал Крылов на круглом столе в Москве.

Москва, Наталья Петрова

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