Русский народ в Конституции: озвучены революционные поправки в Основой закон

Конституционная реформа, которую инициировал президент РФ Владимир Путин, положила конец «мифу о святости» Конституции – появилось «окно возможности» для ее перекройки, чем пытаются воспользоваться политики различной направленности. Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди возможных поправок есть предложение исправить перекос в государственном устройстве в пользу национальных республик и закрепить права русского народа.

В частности, выступая накануне в рамках круглого стола в Москве, лидер Национально-демократической партии Константин Крылов, отметил, что в отношении Конституции сброшены все маски. «Я думаю, ни у кого нет особых иллюзий по поводу того, зачем и почему затеян пересмотр Конституции. Однако есть и хорошая новость: сам факт, что Конституция пересматривается, причем пересматривается весьма фундаментально – кладет конец одному из мифов о святости Конституции как таковой. Мы помним, как принималась ельцинская Конституция, что она из себя представляет и зачем она была именно такой, какой она, надеюсь, уже можно так говорить, была», – сказал Крылов.

Он обратил внимание, что этот «миф» удалось поддерживать более 20 лет. «В течение многих лет мы слышали, что Конституция – святыня, что менять ее нельзя ни в коем случае, ничего нельзя трогать. Только когда понадобился очередной путинский срок, они сделали этот «подряд». Сейчас, что называется, маски сброшены. Мы видим, что Конституция – отнюдь не святыня, что Российская Федерация держится на чем-то другом. Не будем говорить, на чем, но не на этом документе», – подчеркнул Крылов.

По его словам, поскольку власть заявила о пересмотре Основного закона, общество имеет полное моральное право говорить о желательных изменениях. В этой связи он назвал три возможных изменения.

«Возможность вписать в Конституцию тему русского народа, скорее всего, в преамбуле. В Конституции Татарстана указан татарский народ вместе с многонациональным народом, в Удмуртии – то же самое. Нечто подобное было бы уместно в Конституции России. Второй момент – тема ирреденты и права на нее – упоминание русского народа, как разделенного. Третий момент – пункт, обеспечивающий демократию, сменяемость власти. Было бы уместно предложить вариант, который бы закрывал возможные «фокусы»», – сказал Крылов.

Со своей стороны шеф-редактор журнала «Вопросы национализма» Надежда Шалимова, также принимавшая участие в обсуждении, отметила, что еще одна назревшая проблема – асимметричность федеративного устройства страны. «Конституция Российской Федерации в ч. 1 ст. 5 закрепила положение, что РФ состоит из равноправных субъектов – республик, краев, областей, городов федерального значение, автономных областей и округов равноправных. Однако утверждение о равноправии субъектов не описывает реально положение вещей. Национальные республики фактически имеют гораздо больше прав и возможностей, чем русские области. И хотя в п. 4 ст. 5 говорится, что во взаимоотношении с федеральным органами все субъекты равноправны, это не так», – констатировала Широкова.

«Республики имеют право на свои Конституции, в то время как области только на уставы. Это важнейшее различие, так как в Конституции может быть прописан приоритет коренного народа. Народ, проживающий в республике, суверенен и имеет больше прав, чем народ любого другого субъекта», – обратила внимание она.

Кроме этого, Широкова напомнила, что национальные республики официально признаются государствами. «Согласно толкованию, это не означает наличие у них суверенитета, а лишь отражает определенные особенности из конституционно-правового статуса, связанные с факторами исторического, национального и иного характера», – сказала она.

Как сообщал «Новый День», 15 января президент РФ обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором объявил о необходимости конституционной реформы. 20 января Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон страны. Глава государства предложил закрепить обязательные требования к должностным лицам – в частности, запрет на гражданство и вид на жительство другого государства, ужесточение требований к кандидатам на должность президента РФ, а также прописать в Конституции гарантии обязательной индексации пенсий и социальных выплат и величину МРОТ не ниже прожиточного минимума.

В числе других поправок к Основному закону страны – закрепление приоритета Конституции перед международными договорами, ограничение занятия должности президента РФ двумя сроками. Также президент предложил передать Госдуме право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров, наделить президента правом формировать Госсовет, который будет определять основные направления внешней, внутренней, социально-экономической политики государства, и закрепить его статус в федеральном законе.

23 января на пленарном заседании Госдума поддержала президентские поправки в Конституцию в первом чтении.

Москва, Мария Вяткина

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