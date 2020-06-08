Фонд Кадырова поможет женихам выкупить 207 невест

В Чечне желающим жениться гражданам помогут власти. Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова выделит деньги на выкуп невест. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман республики.

По поручению главы Чечни Рамзана Кадырова районные власти сформировали списки молодых людей, желающих вступить в брак, но столкнувшихся с финансовыми трудностями из-за пандемии коронавируса.

Фонд выделит по 50 тысяч рублей. Именно столько необходимо для выкупа невесты. Помощь получат 207 человек.

Ранее чеченские власти ввели ограничения, которые должны соблюдаться при проведении свадебных торжеств. В частности, за невестой могут ехать лишь две машины, а на самой церемонии обязаны присутствовать лишь самые близкие и родные.

Грозный, Зоя Осколкова

Грозный. Другие новости 08.06.20

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