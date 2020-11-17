Россия установила абсолютный рекорд по загрязнению воздуха

В текущем году в России установлен абсолютный рекорд за последние 16 лет по уровню загрязнения атмосферы. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, передает РБК. Объем ядовитых выбросов в атмосферу за девять месяцев на треть превысил максимум десятилетней давности, а по сравнению с 2019 годом количество загрязнений увеличилось трехкратно.

Превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации веществ в 20-29 раз при сохранении этого уровня более двух суток, либо в 30-49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более, либо в 50 и более раз при разовой фиксации, считается экстремальным.

Обычно такие загрязнения можно определить несвойственным запахом, изменением цвета атмосферы, выпадением подкрашенных дождей и других осадков. Высокие и экстремально высокие загрязнения могут нанести существенный вред окружающей среде и здоровью населения.

Стоит отметить, что в проекте бюджета на 2021-2023 годы количество средств, выделенных на проект «Чистый воздух», сокращено. В 2021 году предлагается выделить на него на 13,5 млрд рублей, еще меньше, в 2022-м (на 13,8 млрд рублей).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.11.20

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