Режим «черного неба» в Кузбассе продлевают пятый день подряд

В нескольких городах Кемеровской области пятый день подряд действует режим «черного неба». По прогнозам синоптиков, безветренная погода простоит в регионе еще минимум два дня.

Как сообщает пресс-служба облправительства Кузбасса, режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в очередной раз продлен в Новокузнецке, Кемерове и Прокопьевске. Для предприятий в этих городах действуют рекомендации по сокращению выбросов в атмосферу.

Режим «черного неба» ввели в воскресенье на сутки, с тех пор он ежедневно продлевался. Дело в том, что в регионе наблюдается безветренная погода без осадков, что способствует накоплению вредных примесей в воздухе. Местные жители жалуются на запах гари на улице, небо затянула серая дымка.

Согласно прогнозу кузбасского гидрометцентра, такая погода будет сохраняться как минимум в ближайшие два дня. Рекомендуется ограничить пребывание на улице, помещения проветривать только с помощью кондиционеров и не проводить спортивные мероприятия на открытом воздухе.

В течение года режим «черного неба» вводился в трех городах Кузбасса (Кемерово, Новокузнецк и Прокопьевск) более 40 раз.

Кемерово, Зоя Осколкова

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