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Среда, 16 декабря 2020, 14:32 мск

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Госдума утвердила штрафы до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об административных штрафах за пропаганду наркотиков в интернете. Соответствующие поправки внесены в КоАП. Максимальный штраф до 1,5 млн рублей вводится для юридических лиц. Для граждан штраф составит от 5 до 30 тыс. рублей, а для чиновников – от 50 до 100 тыс. рублей. Иностранцам будет грозить штраф от 4 до 30 тыс. рублей с последующей депортацией либо 15 суток ареста.

Кроме того, закон повышает штрафы для операторов связи, которые несвоевременно блокируют доступ к онлайн-ресурсам с пропагандой наркотиков. Так, штраф для должностных лиц составит от 10 до 30 тыс. рублей, для юрлиц – от 100 до 500 тыс. рублей, а при повторном нарушении в течение года – 30-50 тыс. рублей и 500-800 тыс. рублей соответственно.

«Предлагаемые изменения позволят повысить эффективность противодействия пропаганде и рекламе наркотиков в сети Интернет», – отмечается в пояснительной записке к документу.

Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в Сети. За склонение к потреблению наркотиков через интернет предлагается сажать на срок от 5 до 10 лет. От 12 до 15 лет лишения свободы будет грозить в случае, если указанное деяние повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц.

Напомним, 28 октября прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Соответствующий законопроект кабмин внес в Госдуму в январе этого года.

Москва, Наталья Петрова

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