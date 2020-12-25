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Пятница, 25 декабря 2020, 14:30 мск

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В Кузбассе ввели режим «черного неба» из-за 50-градусных морозов

В трех городах Кузбасса ввели режим «черного неба» из-за резкого похолодания. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона.

Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе, ожидаются в Кемерово, Прокопьевске и Новокузнецке. Промышленным предприятиям рекомендуется сократить выбросы в атмосферу.

По данным Кемеровского гидрометцентра, с 25 по 29 декабря в регионе ожидается понижение температуры от -30 до -47 градусов.

Кемерово, Зоя Осколкова

Кемерово. Другие новости 25.12.20

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Метки / Экология

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