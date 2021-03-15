В Байкал продолжают сливать зловонные стоки

Администрацию Кабанского района Бурятии суд обязал заняться вопросом строительства очистных сооружений. В сливаемых в Байкал стоках обнаружено превышение концентрации по шести веществам. Об этом сообщили пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Прокуроры проверили информацию о «черной» воде Байкала вблизи станции Переемная в Кабанском районе. «В ходе проверки установлено, что изменение цвета и запаха воды связано с некачественной очисткой стоков на очистных сооружениях. В сливаемых стоках обнаружено превышение концентраций по шести веществам (хлоридам, взвешенным веществам и др.) в 1,5-14 раз», – сообщили в прокуратуре.

Очистные на станции Переемная были построены почти полвека назад, оборудование изношено настолько, что непригодно для ремонта и дальнейшей эксплуатации. Для решения проблемы необходимо строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры и замена ветхих канализационных сетей.

Кроме того, в ближайшем поселке Танхой очистные сооружения и вовсе не работают. При этом администрация Кабанского района не приняла никаких мер по разработке проекта строительства новых очистных сооружений, несмотря на предписание прокуратуры, после чего надзорное ведомство обратилось в суд.

Иркутск, Зоя Осколкова

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