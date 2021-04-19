В Россию вернулись более 40 детей из Сирии

Из Сирии в Россию возвращены 44 российских ребенка. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам детей Анна Кузнецова.

Сегодня в подмосковном аэропорту Чкаловский совершил посадку самолет Минобороны России, на его борту находились 44 ребенка в возрасте от 2 до 16 лет, вывезенных с территории Сирии. Детей сопровождала Кузнецова.

Как уточнили в пресс-службе детского омбудсмена, маленьких россиян вывезли из лагерей беженцев Аль-Холь и Рож, временно неподконтрольных официальным властям Сирии, а также из приюта Дамаска.

Всего за последние три года с Ближнего Востока в Россию были возвращены 274 ребенка, из них 122 – из Ирака, 152 – из Сирии.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.04.21

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