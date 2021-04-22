Миллиардер из ФСБ Черкалин получил за коррупцию на 4 года меньше, чем просило обвинение

Московский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор экс-начальнику второго отдела Управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кириллу Черкалину, обвиняемому в особо крупном взяточничестве и мошенничестве. Его на 7 лет отправили в колонию строгого режима, лишили звания и наград, передает «Интерфакс».

«Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Черкалину наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – говорится в приговоре.

Бывшему сотруднику ФСБ на три года запретили работать в правоохранительных органах и лишили звания подполковника запаса. Также суд лишил осужденного медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

Суд рассматривал дело в упрощенном порядке, поскольку Черкалин признал вину в получении взятки и мошенничестве, а также заключил сделку со следствием, в рамках которой сообщил следователям о четырех преступлениях, совершенных его экс-коллегами.

Как сообщал «Новый День», гособвинитель просил у суда более строгое наказание для Черкалина: 11 лет строгого режима и штраф в 34,3 млн рублей.

Следствие обвинило Черкалина в получении взятки на общую сумму в $850 тыс. от совладельца банка «Транспортный» Александра Мазанова за общее покровительство и в мошенничестве на 490 млн рублей. По эпизоду о мошенничестве проходят бывшие коллеги Черкалина Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, а также находящиеся в розыске бывшие топ-менеджеры «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко и Александр Бондаренко.

По версии следствия, в 2011 году Фролов и Васильев в 2011 году, являясь действующими сотрудниками ФСБ, ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина «в заблуждение относительно того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности». Бизнесмен согласился передать вымогателям принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» на сумму не менее 490 млн рублей, полагает Следственный комитет. Черкалин, как считает следствие, руководил этой преступной группой.

Черкалин, Фролов и Васильев были задержаны весной 2019 года. Сообщалось, что при обыске у них была изъята сумма, эквивалентная 12 млрд рублей. По сведениям СМИ, Черкалин получал деньги от банкиров за общее покровительство прямо у входа в центральное здание ФСБ или в кафе на Лубянской площади.

В 2019 году суд арестовал активы Черкалина и его близких – наличные, квартиры и дома в Подмосковье, парковочные места, машины, часы и другие предметы роскоши более чем на 6 млрд рублей, которые впоследствии были обращены в доход государства.

Москва, Наталья Рязанова

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