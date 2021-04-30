Цены на садовый инвентарь выросли вслед за спросом

Дачникам придется заплатить за садовый инвентарь почти на четверть больше, чем в прошлом году. С 1 по 25 апреля средний чек на принадлежности для садоводства в России вырос на 18-23%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аналитику «Чек Индекс».

Лопаты подорожали на 23% (до 402 рублей), грабли на 22% (до 250 рублей), метлы на 18% (до 253 рублей). Но и покупают россияне инвентаря поштучно больше, чем в прошлом году: лопат на 70%, граблей на 116%, а метел на 98%. По данным аналитиков, продажи почти вернулись к докризисному уровню 2019 года. Так количество проданных лопат всего на 12% меньше, чем два года назад, а метел – на 17%.

Россияне готовы не только поработать, но и хорошо отдохнуть: спрос на складные столы и стулья, которые удобно брать на природу, тоже вырос. Садовой мебели за апрель продано в 3,3 раза больше, чем в 2020 году, и в 2,2 раза – чем в 2019-м. Средний чек за раскладные столы и стулья вырос до 1,607 тыс. рублей, то есть выше прошлогоднего на 29%.

Как сообщал «Новый День», ранее дачников предупредили о высоких штрафах за сжигание мусора и просто розжиг костров, за закапывание неразлагаемых отходов и вырубку деревьев.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.04.21

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