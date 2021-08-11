Жители Кубани пожаловались Грете Тунберг на использующих химикаты фермеров

Жители Краснодарского края обратились за помощью к шведской эко-активистке Грете Тунберг. Они жалуются на проблемы со здоровьем, которые возникли из-за химикатов, применяемых на местных фермах.

Видеообращение разместили в Instagram жители поселка Зарождение. «На нас никто не обращает внимания, поэтому мы используем все доступные методы, чтобы обратить на себя внимание: пишем письма в разные инстанции, обращаемся в органы, к журналистам, написали письмо Грете Турнберг», – рассказала «Газете.Ru» местная жительница Екатерина Шульга.

На кадрах 11-летний мальчик Артем заявляет, что местные фермеры «нас постоянного травят – распыляют яды и химикаты рядом с нашими домами». По словам ребенка, ему трудно дышать, а у его сестры болит голова, и их мама вынуждена вызывать скорую помощь каждую неделю.

Проблемы со здоровьем у жителей Зарождения появились пять лет назад. Симптомы наблюдаются в течение сельскохозяйственного сезона, который длится с начала марта до поздней осени. Пробы воды и почвы показали наличие пестицида и инсектицида – гамма-изомер гексахлорциклогексана (ГХЦГ) и дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ).

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 11.08.21

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