В Германии судят 100-летнего охранника концлагеря

В Германии судят бывшего охранника концлагеря Заксенхаузен. Мужчине исполнилось 100 лет, но суд счет его достаточно здоровым, чтобы выдержать заседания.

По версии следствия, подозреваемый добровольно служил в Заксенхаузене с 1942 по 1945 годы. Мужчина был пособником в убийстве 3 518 человек.

Суд пройдет в городе Нойруппине в федеральной земле Бранденбург. Судья считает, что, несмотря на преклонный возраст, здоровье подсудимого находится на достаточно хорошем уровне. Впрочем, продолжительность заседаний ограничили двумя с половиной часами.

В концлагере Заксенхаузене в период с 1936 по 1945 год погибли десятки тысяч человек. Многие из заключенных умирали от голода, болезней, а также в результате медицинских экспериментов и массовых казней.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 07.10.21

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