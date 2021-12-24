Сельских жителей в России стало на 400 тыс. больше за шесть лет

За 2014-2020 годы численность сельского населения в 14 регионах выросла на 400 тыс. человек. В ряде субъектов деурбанизация в тренде несколько лет, в других – стала популярна с приходом пандемии, следует из исследования «Россельхозбанка».

Число сельских жителей выросло в Подмосковье, Москве, Калининградской, Иркутской, Самарской и Калужской областях, в Тыве и Республике Алтай, на Кубани, в Крыму, Дагестане, Чечне, Адыгее, Кабардино-Балкарии.

Аналитики выделили три группы причин: естественный прирост, отток населения из городов и привлекательность конкретных мест для жизни.

«В период пандемии многие устремили свой взгляд на сельскую местность, всплеск интереса был в апреле-июне 2020 года. В ряде регионов тренд деурбанизации более устойчив и идет на протяжении десятков лет», – пояснил глава Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования РСХБ Дмитрий Тарасов.

По прогнозу аналитиков, к 2030 году в сельской местности 10 регионов РФ могут проживать езе на 870 тыс. человек больше.

Во время ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина прозвучал вопрос о недостатках инфраструктуры в сельской местности. Глава государства пообещал, что все действующие и стартующие программы развития инфраструктуры в первую очередь направлены на создание комфортных условий для жизни в деревне.

Москва, Наталья Рязанова

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