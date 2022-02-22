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Вторник, 22 февраля 2022, 13:56 мск

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Одноразовые маски назвали «токсичной бомбой» для питьевой воды

Британские ученые выяснили, что одноразовые защитные маски, используемые повсеместно во время пандемии коронавируса, выделяют токсичные вещества, отравляющие питьевую воду. Об этом сообщает Insider.

Специалисты Университета Суонси в Уэльсе изучили частицы, на которые распадаются маски. Попадая в воду материал защитных средств выделяет как микро-, так и наночастицы пластика и тяжелые металлы, такие как свинец, кадмий, медь и даже мышьяк.

Ученые назвали воздействие этих веществ на человеческий организм токсичной бомбой замедленного действия. Так размер наночастиц пластика, кремния или других материалов позволяет разрушать клеточные стенки и повреждать ДНК.

По оценкам экспертов, с начала пандемии коронавируса люди вынуждено используют примерно 129 млрд масок в месяц, то есть около трех миллионов в минуту. Большая их часть не утилизируется и оказывается в окружающей среде.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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