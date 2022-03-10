Байкал гораздо сильнее загрязнен микропластиком, чем считалось

Ученые обнаружили в Байкале частицы микропластика. При этом уровень загрязнения оказался гораздо выше, чем считалось ранее. Об этом сообщили в лаборатории биологии водных беспозвоночных Лимнологического института Сибирского отделения РАН.

Первые два исследования выявили в байкальской воде только относительно крупные частички пластика, размером более 50 мкм. Однако пробы, взятые в прошлом году и проанализированные на высокоточном оборудовании, показали и наличие массы более мелких частиц, передает «Интерфакс».

Основную часть микропластика в Байкале составляет полипропилен. Предположительно, загрязнение происходит при разложении одноразовой посуды и синтетических рыболовных сетей. Эти изделия, попадая в воду, перетираются камнями во время штормов и становятся микропластиком.

Микропластик – частицы пластика, которые попадают в экосистемы из различных источников. Разложение в природе может достигать сотен и даже тысяч лет. При этом микропластик способен накапливаться в организме человека, а его влияние на здоровье до конца не изучено.

Иркутск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»