Объем пластиковых отходов на Земле к 2060 году может утроиться

Количество пластиковых отходов в мире может увеличиться почти втрое к 2060 году. Об этом говорится в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованном в пятницу, 3 июня.

По оценке экспертов ОЭСР, около половины пластика, производимого в мире, окажется на свалке, и менее пятой части будет переработано, пишет портал axios.com. Доля успешно перерабатываемых пластиковых отходов вырастет до 17% в 2060 году с 9% в 2019 году, прогнозирует организация.

Ожидается, что потребление пластика увеличится с 460 млн тонн в 2019 году до 1,2 млрд тонн в 2060 году без принятия жестких мер по ограничению спроса. Надо отметить, что в целом с 1950-х годов на Земле произведено почти 8,3 млрд тонн пластика, более 60% было выброшено на свалки, в реки, озера и океаны или сожжено.

В отчете говорится, что почти две трети пластиковых отходов в 2060 году будут состоять из предметов с коротким сроком службы, включая упаковку и недорогие товары.

По данным организации, рост отходов будет самым быстрым в развивающихся странах Африки и Азии, но прогнозируется, что страны ОЭСР, включая США, будут производить гораздо больше пластиковых отходов на человека, чем другие территории.

«Если мы хотим, чтобы мир был свободен от пластикового загрязнения, в соответствии с амбициями Ассамблеи ООН по окружающей среде, нам нужно будет предпринять гораздо более строгие и глобально скоординированные действия», – заявил секретарь ОЭСР Матиас Корманн.

Москва, Наталья Петрова

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