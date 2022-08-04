Жителям Германии разрешат менять пол раз в год

В Германии собираются принять новый закон, разрешающий менять пол ежегодно. При этом совершенно необязательно проходить через медицинские процедуры.

Внести поправки в законодательство предложило Министерство юстиции Германии. Ранее для того, чтобы сменить пол, немцы должны были уплатить пошлину в размере 1 тысячи евро, пройти психологическое собеседование и предоставить множество документов, пишет Bild.

С принятием новой нормы жители старше 14 лет смогут сменить пол в документах без лишней волокиты, но не чаще одного раза в год. Дети, не достигшие этого возраста, также смогут воспользоваться нововведением, документы за них заполнят законные представители.

По мнению министра по делам семьи Германии Лизы Паус, закон улучшит жизнь трансгендеров и утвердит половое разнообразие. «Во многих сферах общество опередило законодательство. И мы в правительстве решили создать законодательные рамки для открытого, многообразного и современного общества», – сказала она.

Берлин, Зоя Осколкова

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