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Понедельник, 5 сентября 2022, 10:02 мск

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В России нелегальным экспортерам кедровых орехов будет грозить тюрьма

Фото: FreePik

В России до конца 2022 года планируется ввести контроль за оборотом кедрового ореха. Об этом сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.

«Богатый кедрово-широколиственный лес – залог хорошего тигриного самочувствия», – сказал министр на II международном форуме по сохранению тигра, который проходит в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, кедровый орех будет включен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов.

«Это нам позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, которые нелегально экспортируют кедровые орехи, на срок от трех до семи лет лишения свободы и к штрафу до миллиона рублей», – рассказал Козлов.

В Приморском крае обитает самая многочисленная группировка тигров. Площадь защитного леса здесь была увеличена до 135 тысяч га. На этой территории запрещены сплошные рубки. По всему ареалу тигра усилили патрулирование лесов, в итоге кратно снизился незаконный оборот древесины.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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