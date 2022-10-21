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Пятница, 21 октября 2022, 16:02 мск

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Путин рассказал, как решить проблему алкоголизма в России

Президент России Владимир Путин заявил о том, что проблема высокого уровня потребления алкоголя в целом по стране решаема.

По мнению главы государства, в борьбе с алкоголизмом помогут не запреты, а наличие у населения возможности развивать свои увлечения.

«Именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби – вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет», – указал российский лидер на встрече по видеосвязи с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

Путин подчеркнул, что в России и во всем мире практика последних лет подтверждает его слова. По этим показателям у Российской Федерации хорошие показатели, заключил президент.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Алкоголь

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