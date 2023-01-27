В России ограничили доступ к сайтам ЦРУ и ФБР

Сайты американских спецслужб – Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР) – были заблокированы в России.

На портале сервиса проверки ограничений, под которые могут попасть интернет-ресурсы, говорится, что доступ к сайтам cia.gov и fbi.gov был заблокирован.

Кроме того, под ограничения попали платформы для борьбы с терроризмом и контразведки Госдепа США.

В мае прошлого года ЦРУ распространило инструкции на русском по установлению связи с американской разведкой. Таким образом спецслужба США рассчитывает активизировать вербовку россиян на фоне специальной военной операции России на Украине. В инструкции, распространенной в социальных сетях, даются указания, как можно связаться с ЦРУ.

Москва, Зоя Осколкова

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