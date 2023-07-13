Почти половина украинских беженцев в Германии не хотят возвращаться на родину

Почти половина украинских беженцев хотят остаться в Германии и не собираются возвращаться на родину. Об этом сообщает Немецкий институт экономических исследований (DIW). В опросе приняли участие семь тысяч украинцев в ФРГ.

Около 44% вынужденных переселенцев из Украины, находящихся в настоящее время в Германии, заявили, что намерены остаться в стране либо на несколько лет, либо даже навсегда. До завершения конфликта не намерены возвращаться 31% опрошенных, не определились с ответом еще 23%, передает агентство Bloomberg.

В прошлом году Германия приняла более 1 млн украинских беженцев, что превышает показатели любой европейской страны, кроме России. Проблема заключалась в том, что большинство из них были женщины и несовершеннолетние, это стало препятствием для их интеграции в рынок труда. Так только 6 из 10 детей беженцев в возрасте 3-6 лет посещали детский сад. В то же время многие украинцы успешно интегрировались в немецкий рынок труда, о чем свидетельствует рекордно низкий уровень безработицы, отмечает Bloomberg.

По данным Федеральная служба статистики Германии (Destatis), на конец прошлого года в стране проживали порядка 84,4 млн человек, в том числе 12,3 млн иностранцев. Из них большинство имели турецкое (1,34 млн), украинское (1,05 млн) или сирийское (883 тыс.) гражданство.

Берлин, Зоя Осколкова

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