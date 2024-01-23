РЖД персонифицируют перевозку животных в поездах после гибели кота Твикса

РЖД после гибели кота Твикса планируют персонифицировать перевозку животных в поездах. Информация о перевозимом в поезде животном будет отображаться в мобильном устройстве проводника. Об этом сообщили представители руководства РЖД на круглом столе в Госдуме по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом. Сейчас билеты на животных оформляются как на багаж.

«Мы планируем в некоторой степени персонифицировать перевозку животных, чтобы была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим. В настоящий момент в наших документах этого нет», – сказал замгендиректора РЖД Иван Колесников, чьи слова приводит РИА «Новости».

Гендиректор «Федеральной пассажирской компании» («дочки» РЖД) Владимир Пястолов уточнил, что компания занимается в этой части доработкой информационных систем. «Они немножко потребуют времени, но мы уже видим, что необходимо указывать вид животного при оформлении билета, отображать данную информацию в мобильном устройстве проводника и проводник будет сверяться, четко понимая, что за животное едет в его вагоне. В настоящее время этого нет», – рассказал Пястолов.

Инцидент с котом Твиксом произошел 11 января в Кирове. Как сообщал «Новый День», животное перевозил в поезде Екатеринбург – Санкт-Петербург отец его хозяина. На кота купили билет, он ехал в переноске, но, когда хозяин заснул, выбрался оттуда и пошел гулять по вагону. Проводница решила, что животное забежало в поезд во время остановки, и выбросила его на вокзале в Кирове. Волонтеры искали кота по всему городу, за поисками следили неравнодушные люди по всей стране. 20 января Твикса нашли погибшим.

Проводница, высадившая кота Твикса, на период разбирательства временно отстранена от работы. В РЖД после инцидента заявили, что проводникам запретят высаживать животных из поездов. Добавим, Следственный комитет проводит процессуальную проверку после гибели Твикса.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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