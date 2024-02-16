В Сочи около тысячи пальм погибло из-за жука-вредителя

В Сочи из-за пальмового жука-долгоносика погибли около тысячи деревьев. Об этом сообщила первый заместитель главы курорта по экономике и финансам Светлана Калинина.

Волонтеры выявили гибель около 1 тысячи пальм, погибших от вредителя, передает РИА «Новости». Жук-долгоносик питается листьями, но его личинки наносят огромный вред, поскольку живут в стволах. Одна личинка способна съесть целое дерево за сезон.

С марта начинается период размножения пальмового долгоносика. С конца января в городе готовятся к сезону, в настоящее время ликвидируют погибшие пальмы и подготавливают места для высадки новых деревьев.

В администрации города призвали жителей следить за состоянием пальм на их участках, своевременно обрабатывать их для того, чтобы не допустить размножения вредителя. Первыми признаками повреждения деревьев является усыхание «центральной розетки», изменение цвета листьев, их опускание, обламывание пальмового ствола.

Сочи, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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