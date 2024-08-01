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Пятница, 2 августа 2024, 01:37 мск

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СМИ: В Германии начали замораживать покойников

Стартап Tomorrow Bio, предлагающий криогенную заморозку покойников в жидком азоте до тех пор, пока не будет найден способ их воскрешения, начал работать в Берлине, – пишет в четверг, 1 августа, The Times.

В публикации британского издания говорится: «Это первая подобная компания в ЕС, хотя аналогичные фирмы уже действуют в США и России. Заморозка тела стоит €200 тыс., крионирование мозга – €75 тыс, и более 650 человек уже оплатили членство и подписались на эту услугу. Компания Tomorrow Bio заморозила шесть человек и пять домашних животных, три клиента выбрали крионирование мозга».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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