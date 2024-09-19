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Четверг, 19 сентября 2024, 14:58 мск

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Жители России стали лучше относиться к китайским товарам

Россияне стали лучше относиться к произведенным в Китае товарам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим агентством А2.

В исследовании приняли участие 1364 респондента старше 18 лет из всех регионов России, передает РИА «Новости».

«По данным исследования, треть опрошенных (34%) указали, что за последние два года их отношение к китайским товарам изменилось в лучшую сторону. 40% опрошенных не изменили свое мнение. Только 14% участников опроса стали относиться к товарам из Китая хуже, 12% затруднились ответить», – сообщили аналитики.

Россияне стали больше доверять китайским производителям таких категорий, как электроника и аксессуары, товары для дома, а также одежда и обувь. Около 40% респондентов оценивают качество таких товаров как высокое, но почти половина опрошенных считают, что качество продукции зависит от той категории, где она продается. Каждый десятый сталкивался с товарами из Китая низкого качества.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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