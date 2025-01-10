В Анапе завершили первичную очистку Центрального пляжа от мазута

В Анапе завершены работы по первичной очистке Центрального пляжа от мазута с потерпевших крушение танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщается в тг-канале мэрии города-курорта.

Сегодня ликвидаторы последствий ЧС «перешли к просеиванию песка – этот способ позволяет не только избавиться от микрочастиц мазута, но и сохранить главное богатство курорта», – отметили в горадминистрации.

Ранее сегодня оперштаб Краснодарского края сообщил, что в пятницу, 10 января, на ряде участков береговой линии Анапы и Темрюкского района были обнаружены новые локальные небольшие выбросы нефтепродуктов. Там подчеркнули, что на многих участках новых выбросов нефтепродуктов не выявлено. «На отдельных участках, где это целесообразно, грунт деликатно просеивают, чтобы чистый песок максимально отделить от фракций мазута», – говорится в сообщении оперштаба. По данным краевого управления МЧС, мазут выбрасывает на берег в результате усиления ветра и нагонной волны. Обнаруженные участки загрязнения составляют фракции нефтепродуктов площадью до 0,1 квадратного метра, уточнили в ведомстве.

По информации МЧС, с пляжей в Анапе и Темрюкском районе Кубани собрано и вывезено более 147 тыс. т песка с мазутом. Судами МЧС России и Морспасслужбы обследовано более 1678 квадратных километров акватории.

Анапа, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube