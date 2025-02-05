Жалоб на мигрантов в СК в 2024 году стало больше в семь раз

В 2024 году число жалоб на мигрантов в Следственный комитет увеличилось в семь раз, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства.

По его словам, резонансные дела и преступления, совершенные иностранцами, широко освещаются в публичном поле и вызывают справедливый запрос общественности на установление порядка в сфере миграции.

«В результате по итогам прошлого года многократно возросло число обращений в Следственный комитет по данной тематике (с 95 до 701), которые тщательно проверяются с последующим принятием необходимых мер реагирования», – сказал Бастрыкин (цитата по РИА «Новости»).

Происходящие в стране миграционные процессы необходимо поставить под жесткий контроль государства, подчеркнул глава СК.

Бастрыкин при этом заявил о более дерзком проявлении экстремизма со стороны приезжих, что представляет серьезную угрозу общественной безопасности. По его словам, иностранцы все чаще совершают экстремистские и террористические преступления. «Ими совершено 253 преступления террористического характера, это больше, чем в 2023 году», – уточнил Бастрыкин.

В то же время, констатировал глава СК, иностранцы, совершающие преступления, находятся в России нелегально, бесконтрольно ездят по стране и систематически нарушают предписания законодательства о миграции.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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