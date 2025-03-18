Госдума утвердила закон об эксперименте с аттестацией для 9-классников в трех регионах РФ

Госдума на пленарном заседании во вторник, 18 марта, окончательно приняла законопроект об особом порядке проведения итоговой аттестации девятиклассников в 2025 году в трех российских регионах – Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Эти субъекты, как отметили в Минпросвещения, полностью готовы к реализации пилотного проекта.

Согласно законопроекту, выпускники 9-х классов, которые решат продолжить обучение на базе средних профессиональных учебных заведений, смогут сдать экзамен только по двум предметам вместо четырех – русскому языку и математике.

При этом документ не отменяет обязательной нормы по сдаче четырех экзаменов на итоговой аттестации по итогам 9-го класса для тех детей, которые желают продолжить обучение в школе. Прием в 10-й класс будут осуществляться на основании успешно сданных экзаменов по двум обязательным предметам и по двум – по выбору.

Как напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, изначально предполагалось, что пилотный проект по сдаче лишь двух экзаменов в девятых классах будет реализован в пяти регионах (Москва, Санкт-Петербург, Тюменская и Ростовская области, а также Северная Осетия). Ко второму чтению список регионов, в которых будет применяться новая система, расширили до 12.

Однако в ходе рассмотрения законопроекта в адрес депутатов поступило письмо от Министерства просвещения РФ, в котором отмечалось, что полностью к реализации пилотного проекта готовы только три региона: Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. В связи с этим перечень участников эксперимента скорректировали. Для учета мнения правительства законопроект был возвращен к процедуре рассмотрения во втором чтении.

«В основе решения об уменьшении количества пилотных регионов лежит один показатель – качество регионального образования», – подчеркнул Володин, отметив, что в согласовании с кабмином был проведен анализ качества образования в каждом из субъектов РФ, заявленных на участие в эксперименте.

По итогам проведения пилотного проекта будет приниматься дальнейшее решение о возможности его расширения, добавил спикер Госдумы.

Ранее фракция КПРФ выступила против нововведения. «Мы категорически против этого законопроекта, который преподносится как благо, как некие дополнительные гарантии для получения профессионального образования, а по факту – это введение барьера для поступления и перевода в 10-й класс», – пояснил депутат Алексей Куринный.

По его словам, нововведение «противоречит Конституции РФ, <…> противоречит базовому закону об образовании, который гарантирует сегодня именно общее образование всем нашим детям». Куринный допустил, это в случае принятия закон «будет обжалован в судебном порядке в самое короткое время».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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