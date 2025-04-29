В Госдуме предложили высылать из России легализованных через взятки мигрантов

Преступления в миграционной сфере должны иметь последствия не только для чиновников, попавшихся на коррупции, но и для мигрантов, которые получили документы нелегальным путем. Такое мнение высказал лидер партии «Справедливая Россия – За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов в комментарии РИА «Новости».

Парламентарий заявил, что оформленные взяточниками из миграционной службы документы, подтверждающие право пребывания иностранца в России, а также полученные таким образом российские паспорта должны признаваться недействительными, а их владельцы подлежать депортации.

Миронов считает, что недостаточно того, что коррупционеров изобличают и привлекают к уголовной ответственности.

«А что же бизнесмены, которые пользовались «услугами»? А что же те сотни и тысячи иностранцев, которые в результате нарушения закона стали нашими соседями или даже согражданами? Он продолжат как ни в чем ни бывало жить, поживать и добра наживать?!» – вопрошает депутат.

«Очевидно, это потребует изменений в действующем законодательстве, которые будет готовить наша фракция», – подчеркнул Миронов.

Ранее сообщалось об аресте в Пензе начальника управления по вопросам миграции и руководителя отдела иммиграционного контроля регионального УМВД. Их подозревают в в получении взяток за оказание содействия в легализации иностранцев на территории РФ иностранцев. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании этого уголовного дела.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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