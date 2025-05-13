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Вторник, 13 мая 2025, 09:53 мск

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Госдума рассмотрит законопроект о защите детей от финансовых мошенников

Депутаты Госдумы во вторник, 13 мая, начнут рассматривать законопроект, направленный на защиту детей от мошенников и запрещающий выдачу банковских карт несовершенолетним без письменного согласия родителей. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

По его словам, сейчас подростки начиная с 14 лет могут самостоятельно заключать договоры об открытии банковского счета и выпуске карты. Ежегодно объем выдачи им карт увеличивается на 20-25%: так, в 2023 году клиентами банков в возрасте до 18 лет стали 2 млн человек, указал Володин, ссылаясь на оценки экспертов.

«Преступники входят в доверие к подросткам и подталкивают их к оформлению дебетовых карт, которые в дальнейшем могут использоваться в том числе для обналичивания средств обманутых граждан. Когда за небольшое вознаграждение в несколько тысяч рублей через карту несовершеннолетнего проводят миллионы», – констатировал спикер Госдумы.

В таких случаях подростки неосознанно становятся соучастниками преступлений – дропперами. Родители об этих финансовых операциях, как правило, не знают, пояснил Володин.

Законопроектом предлагается запретить банкам заключать любые договоры с подростками в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия родителей или других законных представителей.

«Это позволит предотвратить вовлечение детей в противоправную деятельность, а также обезопасит их от необдуманных поступков», – заключил политик.

Напомним, 2 мая правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов. Им будет грозить вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Проект закона будет рассмотрен депутатами в приоритетном порядке, сообщал Володин.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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