«Учитывая, что это не первый случай...» Володин потребовал мер против вовлечения вузов в незаконную миграцию

Министерство науки и высшего образования России должно оценить действия руководства вузов в связи с участившимися случаями их вовлечения в организацию незаконной миграции и принять меры по недопущению подобного. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Он напомнил про скандал с выявленной в Екатеринбурге ОПГ, которая наладила бизнес на легализации мигрантов. На прошлой неделе в Екатеринбурге были задержаны 9 членов преступной группы за организацию незаконной миграции. В их числе – директор центра по приему экзаменов у иностранных граждан и лиц без гражданства Уральского федерального университета. Впоследствии 6 из 9 участников ОПГ, среди которых директор Центра по приему у мигрантов экзаменов по русскому языку, были заключены под стражу.

Кроме того, в Перми сотрудники СКР расследуют уголовное дело об организации незаконной миграции, фигурантами которого стали 17 человек. В их числе – директор центра по тестированию мигрантов при Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы и подчиненные ему сотрудники. По версии следствия, члены преступной группы подделывали результаты экзаменов для мигрантов по русскому языку. истории России и основам законодательства Российской Федерации.

«Сообщники действовали на территории Москвы, Пермского края, Самарской и Тульской областей. Теперь им грозит не только до 15 лет лишения свободы за организацию незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ), но и уголовное наказание за создание преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ)», – указал Володин.

«Учитывая, что это уже не первый случай, когда структурные подразделения вузов оказываются замешаны в противоправной деятельности, Министерству науки и высшего образования правильно было бы дать оценку действиям руководства высших учебных заведений и принять меры по недопущению подобного», – заключил политик.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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