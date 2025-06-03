российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 3 июня 2025, 09:46 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

«Учитывая, что это не первый случай...» Володин потребовал мер против вовлечения вузов в незаконную миграцию

Вячеслав Володин. Фото: пресс-служба Госдумы

Министерство науки и высшего образования России должно оценить действия руководства вузов в связи с участившимися случаями их вовлечения в организацию незаконной миграции и принять меры по недопущению подобного. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Он напомнил про скандал с выявленной в Екатеринбурге ОПГ, которая наладила бизнес на легализации мигрантов. На прошлой неделе в Екатеринбурге были задержаны 9 членов преступной группы за организацию незаконной миграции. В их числе – директор центра по приему экзаменов у иностранных граждан и лиц без гражданства Уральского федерального университета. Впоследствии 6 из 9 участников ОПГ, среди которых директор Центра по приему у мигрантов экзаменов по русскому языку, были заключены под стражу.

Кроме того, в Перми сотрудники СКР расследуют уголовное дело об организации незаконной миграции, фигурантами которого стали 17 человек. В их числе – директор центра по тестированию мигрантов при Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы и подчиненные ему сотрудники. По версии следствия, члены преступной группы подделывали результаты экзаменов для мигрантов по русскому языку. истории России и основам законодательства Российской Федерации.

«Сообщники действовали на территории Москвы, Пермского края, Самарской и Тульской областей. Теперь им грозит не только до 15 лет лишения свободы за организацию незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ), но и уголовное наказание за создание преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ)», – указал Володин.

«Учитывая, что это уже не первый случай, когда структурные подразделения вузов оказываются замешаны в противоправной деятельности, Министерству науки и высшего образования правильно было бы дать оценку действиям руководства высших учебных заведений и принять меры по недопущению подобного», – заключил политик.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Нелегальная миграция

Во Владивостоке оспорили мягкий приговор мигрантам, изнасиловавшим девушку на пляже / Из России выдворено более 19 тысяч мигрантов / В России растет преступность среди мигрантов – Бастрыкин / США хотят выслать на Украину нелегалов из третьих стран / В Госдуме предложили высылать из России легализованных через взятки мигрантов / Путин продлил срок легализации в России для иностранцев / В Пензе глав отделов МВД по вопросам миграции арестовали за взятки / Россия собирается продлить срок легализации мигрантов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Нелегальная миграция,