Минобрнауки проверит организацию экзаменов по русскому языку для мигрантов

Министерство образования и науки России проведет дополнительные проверки из-за выявленных нарушений в организации экзамена для мигрантов по русскому языку. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский.

«В связи с выявленными Следственным комитетом правонарушениями проведем дополнительные проверки», – цитирует чиновника РИА «Новости». Замминистра подчеркнул, что Минобрнауки регулярно напоминает ректорам вузов «о персональной ответственности за неукоснительное соблюдение законодательства».

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал от Минобрнауки оценить действия руководства вузов в связи с участившимися случаями их вовлечения в организацию незаконной миграции и принять меры по недопущению подобного. Он упомянул об уголовных делах, возбужденных СКР по факту подделки результатов экзаменов мигрантов и других нарушений в проведении экзаменов для иностранцев.

Так, в Перми сотрудники СКР расследуют уголовное дело об организации незаконной миграции, фигурантами которого стали 17 человек. В их числе – директор центра по тестированию мигрантов при Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы и подчиненные ему сотрудники. По версии следствия, члены преступной группы подделывали результаты экзаменов для мигрантов по русскому языку. истории России и основам законодательства Российской Федерации и тем самым способствовали незаконному нахождению мигрантов на территории страны.

По данным следствия, всего сотрудники РУДН легализовали нахождение в России не менее 200 мигрантов. Против членов преступной группы возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции с использованием служебного положения (п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК), организации преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК) и участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК).

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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