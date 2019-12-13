Впервые за 18 лет ни один российский клуб не вышел в плей-офф еврокубков

Все команды, представлявшие Россию, потеряли шансы на участие в европейских турнирах. Такого не происходило с сезона 2001/02.

Для всех четырех российских клубов завершилась стадия группового турнира Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ни одна из команд не получила возможности продолжить борьбу.

Шансы были у «Краснодара», однако команда проиграла со счетом 0:3 в завершающем матче группы C, где встречалась на выезде с испанским клубом «Хетафе».

Участие в Лиге чемпионов официально завершил «Зенит». Петербургский клуб пропустил три мяча в игре с португальской «Бенфикой». В итоге подопечные Семака потеряли шансы на продолжение борьбы в еврокубках. То же самое произошло с «Локомотивом» и ЦСКА.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.12.19

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