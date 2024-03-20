В МИД РФ назвали расизмом призыв МОК бойкотировать Игры дружбы

Международный олимпийский комитет (МОК) отступил от своих принципов, призывая бойкотировать Игры дружбы в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подобные заявления из уст организации, которая призвана стоять на защите олимпийских идеалов, обескураживает только тех, кто не знает, что движет руководством этой структуры. Эти решения демонстрируют, как далеко МОК отошел от заявленных принципов и скатился к расизму и неонацизму», – сказала Захарова.

Кроме того, по ее словам, допуск российских спортсменов на турниры только в нейтральном статусе можно считать дискриминацией, так как в таких условиях атлетов принуждают отказаться от любой ассоциации со своей родиной.

Накануне МОК обвинил Россию в попытке политизировать спорт из-за организации Игр дружбы и призвал все стороны олимпийского движения и все правительства отказаться от участия в них.

Ранее стало известно, что на Олимпиаду 2024 года в Париже квалифицировались 12 спортсменов с российскими и семь с белорусскими паспортами. При этом россиянам и белорусам будет запрещено участвовать в церемонии открытия и закрытия Игр.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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