Китайцы разработали дешевый аккумулятор с 5-секундной зарядкой

Группа ученых из Чжэцзянского университета (Китай) предложила новую конструкцию катода, увеличивающую емкость и срок службы алюминий-ионного аккумулятора, который является более дешевой и безопасной альтернативы литий-ионной батареи. Новый аккумулятор выдерживает 250 тысяч циклов заряда/разряда и температуру до +120° C. Результаты исследований опубликованы в журнале Science Advances.

Как передает «Хайтек», алюминий-ионные аккумуляторы выгодно отличаются от литий-ионных за счет низкой стоимости производства. Кроме того, они практически не подвержены риску возгорания, а алюминиевый анод обладает высокой емкостью благодаря свойствам трехэлектронной окислительно-восстановительной реакции. До недавнего времени аккумуляторы такого типа не могли конкурироватьс литий-ионными батареями из-за недостаточной производительности катодов.

Чтобы обойти эту проблему, разработчики из Китая предложили использовать катод из графеновой пленки, созданный по технологии «trihigh tricontinuous» (3Н3С). Полученная батарея, как оказалось, обладает сверхдолгим сроком службы (после 250 тыс. циклов она заряжается до 91,7%) и выдерживает воздействие температур от −40° до +120° C. Если такой аккумулятор будет питать смартфон, он проработает 70 лет, не теряя емкости, даже если его будут заряжать по 10 раз в день. Что касается времени зарядки телефона, то оно тоже беспрецедентно – за 5 секунд можно восполнить батарею на 2 часа работы.

Некоторые эксперты, в частности заместитель директора альянса China Electric Vehicle Charging Technology and Industry Alliance Чжэн Цзяту, сообщение о научном прорыве восприняли со скепсисом. По его словам, к этим числам нужно отнестись с некоторой осторожностью, поскольку даже тестирование 250 тысяч циклов заряда и разряда требует очень много времени. «Скорее всего, речь идет о математической модели, а не о результатах тестирования прототипа», – заявил эксперт.

Впрочем, изобретатели признают, что разработка еще далека от практического применения, и пока уступает литий-ионной батарее в электрической емкости, сообщает Next Big Future.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 10.01.18

Американские специалисты разработали «умные» трусы. / Программа для майнинга криптовалют пересылала доходы в КНДР. / Прокуратура Парижа начала расследование против Apple из-за тормозных iPhone. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»