После запуска Falcon Heavy Шувалов извинился перед американцами за более талантливых русских

Русский народ талантливее американского. Такое заявление на открытии финала конкурса «Лидеры России» сделал первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов. При этом он извинился перед гражданами США. «Я уверен, что русский народ более талантливый, чем американский, пусть простят меня американцы, поэтому я желаю вам успехов», – сказал политик.

Обращаясь к собравшимся, Шувалов напомнил о вчерашнем успешном запуске тяжелой ракеты Falcon Heavy, разработанной компанией SpaceX. При этом в качестве груза основатель компании Илон Маск отправил в космос автомобиль Tesla Roadster. Шувалов, в свою очередь, выразил надежду, что в России в будущем появятся свои «Илоны Маски», пишет «МК».

«Среди вас будут создатели Tesla и всего остального», – заявил вице-премьер. Ранее были названы финалисты конкурса «Лидеры России».

Между тем, по данным ВЦИОМ, большинство россиян (72%) не могут назвать ни одного научного открытия, сделанного за последние десятилетия в России. Недавнее исследование показало, что, по мнению респондентов, главные научные достижения связаны с оборонной промышленностью (9% опрошенных), космической отраслью (6%), медициной (6%) и компьютерными технологиями (4%).

Практически половина участников опроса (48% россиян) убеждены, что мировая наука сейчас на подъеме, а российская наука «скорее находится в позиции догоняющего». Так, 15% граждан сказали о значительном отставании, а о незначительном опережении заявили лишь 20% респондентов.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 30-31 января 2018 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью объемом 2000 респондентов на территории РФ. Статистическая погрешность опроса не превышает 2,2%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.02.18

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