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Экономика

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Публикации за 07.03.17

На премии топ-менеджеров госкомпаний не повлияет качество работы / Предложенную Медведевым методику расчета предпочтут «забыть»

На премии топ-менеджеров госкомпаний не повлияет качество работы Предложенную Медведевым методику расчета предпочтут «забыть»

Власти намереваются отказаться от идеи премьер-министра Дмитрия Медведева поставить вознаграждение топ-менеджеров госкомпаний в зависимость от эффективности работы. Окончательное решение будет принято на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова, пишет газета «» со ссылкой на эксперта и двух чиновников участвующих в обсуждении.

Новая методика могла бы установить размер выплат в зависимости от ключевых показателей эффективности (КПЭ). Чиновник рассказал, что свои предложения выдвигали Росимущество, Минэкономразвития и эксперты открытого правительства, пишет издание. В итоге победила идея экспертов ввести двухзвенную модель: сделать более 50% вознаграждения зависимыми от КПЭ. Вторую часть – менее 50% – должен был составить фиксированный годовой оклад.

На основе экспертных мнений были подготовлены директивы для госкомпаний, которые также внесли вице-премьеру Игорю Шувалову, однако их вернули на «доработку». В ближайшую пятницу, 10 марта, у Игоря Шувалова пройдет совещание, на котором решат дорабатывать документ или забыть эту историю, пишет газета. «Это результат хождения в правительство крупных госкомпаний, которые не хотят, чтобы им хоть как-то связывали руки», – приводит издание слова участника обсуждений, который также добавил, что идею, похоже, решили вовсе похоронить.

Представители Шувалова, Росимущества и Минэкономразвития отказались от комментариев.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.03.17

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