Появился материал, меняющий объем и форму автомобиля

Инженеры заявили о создании принципиально нового материала, способного надуваться и тянуться. По их мнению, их разработка способна изменить дизайн автомобилей в будущем. Новинка была создана совместными усилиями сотрудников Массачусетского технологического института и BMW

В МТИ идет работа над новым процессом под названием «Жидкие напечатанные пневматики», которые по некоторым параметрам можно сравнить с автомобильными подушками безопасности. В упрощенном виде процесс изготовления материала выглядит так: 3D-принтер выдавливает сжиженные материалы в сосуд с гелем, где они застывают. Обычно трехмерные принтеры работают с твердым пластиком, но в МТИ сумели напечатать сложные полые формы из 100-процентного силоксанового каучука. В итоге их можно надувать или сдувать по заданной программе, что создает впечатление, будто он живой и дышит.

BMW тем временем уже довольно долго работает над концептами футуристических надувных машин. В одном таком концепте речь идет о машине с гибким внешним покрытием, способном изменять форму. В другом же – о приборной панели из движущегося надувного материала, который реагирует на препятствия впереди.

Как пишет «Популярная механика», новые надувные материалы кардинальным образом повлиять на дизайн салонов: в новых автомобилях по желанию владельца сиденья могут сливаться друг с другом, разворачиваться, приобретать различные конфигурации. Можно будет программировать жесткость или мягкость кресел, воздушных подушек и много чего еще. В Институте пока не рассказали, как конкретно BMW собирается использовать новую технологию, но возможностей у нее очень много.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 30.05.18

Провайдеры поднимают цены из-за «закона Яровой». / Для борьбы с суицидами детей СКР хочет разрешить доступ в Сеть только через портал госуслуг. / Проект новой базы Каспийского флота оценили в 450 млн рублей. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»