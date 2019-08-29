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NewDayNews.ru

Четверг, 29 августа 2019, 11:16 мск

Новости Технологии

Минтранс решил потратиться на защиту аэропортов от птиц

Министерство транспорта РФ готово выделить из федерального бюджета 5,6 млн рублей для разработки новой системы орнитологической безопасности аэропортов. Тендер на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка научно обоснованных предложений по государственному регулированию обеспечения орнитологической безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации в РФ» размещен на сайте госзакупок.

Основные задачи исследовательских работ: изучение российского и зарубежного государственного регулирования обеспечения орнитологической безопасности полетов воздушных судов; подготовка предложений по стимулированию внедрения новых технологий в области орнитологической безопасности и др.

Напомним, 15 августа в Подмосковье самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в кукурузном поле. Причиной стало попадание птиц в оба двигателя самолета. На борту находились 226 пассажиров. Только благодаря высокому профессионализму пилотов самолет удалось благополучно посадить с невыпущенными шасси и с полными баками топлива.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.08.19

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