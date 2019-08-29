Минтранс решил потратиться на защиту аэропортов от птиц

Министерство транспорта РФ готово выделить из федерального бюджета 5,6 млн рублей для разработки новой системы орнитологической безопасности аэропортов. Тендер на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка научно обоснованных предложений по государственному регулированию обеспечения орнитологической безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации в РФ» размещен на сайте госзакупок.

Основные задачи исследовательских работ: изучение российского и зарубежного государственного регулирования обеспечения орнитологической безопасности полетов воздушных судов; подготовка предложений по стимулированию внедрения новых технологий в области орнитологической безопасности и др.

Напомним, 15 августа в Подмосковье самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в кукурузном поле. Причиной стало попадание птиц в оба двигателя самолета. На борту находились 226 пассажиров. Только благодаря высокому профессионализму пилотов самолет удалось благополучно посадить с невыпущенными шасси и с полными баками топлива.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.08.19

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