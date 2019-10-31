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Четверг, 31 октября 2019, 16:08 мск

Новости Технологии

Отпечаток пальца на стакане позволил взломать смартфон

В Шанхае состоялся фестиваль хакеров, на котором команда специалистов по информационной безопасности Tencent Security X-Lab продемонстрировала, как за 20 минут, воспользовавшись отпечатком пальца, оставленным на стакане можно получить доступ к смартфону.

Руководитель группы Чен Ю сфотографировал оставленные на стакане отпечатки пальцев на свой смартфон. Затем обработал данные в специальном приложении и получил материальную версию отпечатка. Исследователи не стали раскрывать подробности процесса, чтобы не подвергать опасности других. Чен Ю пояснил, чтобы проделать аналогичный трюк потребуется специальное оборудование стоимостью около 1000 юаней ($140).

В X-Lab утверждают, что первыми взломали ультразвуковой датчик отпечатков пальцев, а также два других распространенных типа, используемыми в смартфонах: ёмкостные и оптические датчики. Также им удалось обойти защиту специальных устройств для считывания отпечатков пальцев. Такие, например, применяются в замках вместо электронных пропусков. Как передает Mobidevices.ru, Чен Ю посоветовал пользователям не паниковать из-за всего этого, но посоветовал не оставлять отпечатки своих пальцев.

Шанхай, Иван Гридин

Шанхай. Другие новости 30.10.19

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© 2019, РИА «Новый День»

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