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Четверг, 7 мая 2020, 00:48 мск

Новости Технологии

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Китайцы создали электродвигатель с реактивной тягой

Ученые из китайского Уханя презентовали прототип работающего без сжигания топлива реактивного двигателя. Реактивная струя в агрегате создается непосредственно из воздуха с использованием электроэнергии.

Цзау Тан совместно с коллегами из Уханьского университета продемонстрировал, что принцип реактивной тяги можно воплотить без сжигания углеводородов. Отчет о принципе работы двигателя нового типа опубликован в журнале AIP Advances. Турбина нагнетает и сжимает воздух, который ионизируют при помощи микроволн. Затем заряженную плазму выталкивают из силового агрегата при помощи магнитного поля, создавая тем самым реактивную струю. Сходий принцип уже используется в ионных двигателях для космических аппаратов.

По словам авторов разработки, в пересчете на собственную массу, создаваемая прототипом тяга сравнима с показателями обычных реактивных двигателей. Ученые надеются, что в скором будущем можно будет создать самолет с реактивной электроустановкой, который будет малошумным и экологичным.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 06.05.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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